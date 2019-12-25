Эксперты прокомментировали уход в отставку главы национального антитеррористического центра США

Уход в отставку главы национального антитеррористического центра США Джо Кента – очередной симптом глубокого кризиса администрации Трампа, считают авторы Telegram-канала "Мейстер".

В своем обращении к Трампу Кент обвинил президента США в том, что тот начал войну под давлением Израиля и израильского лобби. Он отметил, что "Иран не представлял непосредственной угрозы для США".

Учитывая другие проблемы, включая довольно странный пожар на авианосце "Форд" и продолжающееся "закрытие" Ормузского пролива, эксперты констатируют, что иранская война уже стала самым натуральным черным лебедем, способным погубить Трампу его второй срок, и что самое характерное, выпустил он этого лебедя на волю сам.

А вот способов быстро и эффектно завершить эту войну убедительной победой, которая если не сняла бы, то уменьшила остроту большей части вопросов внутри США, у Трампа нет. Telegram-канал "Мейстер"

