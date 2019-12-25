В РФ создали систему "дашборд губернатора": мнение экспертов
Сегодня, 12:00
В дашборде аккумулируется более 100 показателей, которые отражают ключевые параметры: уровень зарплат, безработицу, динамику обращений граждан, исполнение бюджета, ход инфраструктурных проектов и т.д.

В России фактически завершено создание системы федерального мониторинга деятельности всей региональной вертикали власти — так называемого "дашборда губернатора". К этой системе уже подключены все 89 регионов, сообщает Telegram-канал "Мейстер". 

В дашборде аккумулируется более 100 показателей, которые отражают ключевые параметры: уровень зарплат, безработицу, динамику обращений граждан, исполнение бюджета, ход инфраструктурных проектов и т.д. Как уточнили телеграмеры, источниками информации выступают независимые от региональных властей государственные информационные системы. Это означает, что региональные власии фактически не могут влиять на статистическую картину — данные поступают напрямую из федеральных баз. Потребителями этой информации являются правительство, АП и силовые структуры.

Одним из ключевых направлений работы дашборда станет мониторинг крупных инфраструктурных проектов, реализуемых в регионах с привлечением федеральных средств. Именно здесь в последние годы всё чаще выявляются злоупотребления — при строительстве дорог, коммунальной инфраструктуры и природоохранных объектов. Создание такой системы делает деятельность региональных властей максимально прозрачной для федерального центра. 

