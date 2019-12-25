Volkswagen объявил, что сократит к 2030 году 50 тыс. рабочих мест по всей стране. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", в 2025 году прибыль концерна снизилась на 53,5%, а общие продажи упали на 0,2%.

Телеграмеры напомнили, что в 2024 году Volkswagen говорил о сокращении 35 тыс. рабочих мест, и это воспринималось как катастрофа. Теперь же цифра выросла до 50 тыс. И, несмотря на рапорты об экономии от сокращения персонала, прибыль стремительно падает. То есть отрасль так и не смогла приспособиться к реальности без дешевых российских энергоносителей, альтернативы которым власти ФРГ найти не смогли, считают эксперты.

И так не только в автопроме – стагнация экономики страны продолжается (рост 0,2% в 2025 году). Но Мерц и его команда выступают против даже дискуссии о восстановлении "Северных потоков" и сотрудничества с Москвой в энергетике. Канцлер тверд в своем намерении прослыть гробовщиком не только легендарного автопрома, но и других столпов некогда мощной промышленности страны. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere