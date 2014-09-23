В феврале в России запустили 17 новых промышленных производств: мнение экспертов

Большинство таких проектов появляется там, где государство заранее подготовило условия для инвестиций.

В феврале в России запустили 17 новых промышленных производств, из них 10 — с инвестициями более 1 млрд рублей. Новые линии появились в фармацевтике, химии, переработке сырья и производстве стройматериалов. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", география предприятий охватывает от Центральной России до Сибири.

Авторы поста уверены, что за этими цифрами стоит важная тенденция. Большинство таких проектов появляется там, где государство заранее подготовило условия для инвестиций: индустриальные парки, особые экономические зоны, налоговые льготы, инфраструктура и программы поддержки через Минпромторг. Фактически государство сначала определяет приоритетные отрасли и формирует для них экономическую площадку — и уже после этого туда приходит частный капитал.

Характерный пример — перезапуск автомобильной промышленности. После ухода иностранных компаний государство помогло сохранить производственные площадки и цепочки поставщиков: в Калужской области готовятся к запуску бывшие автозаводы, а "КамАЗ" расширяет производство и локализацию комплектующих.

В обычной экономике главным двигателем развития остаётся частный бизнес — более гибкий и быстрый в принятии решений. Но в период внешнеполитических рисков и экономической турбулентности государство не просто может — оно обязано взять на себя роль флагмана промышленной политики. Его задача сейчас проста и понятна: сохранить ключевые производства, рабочие места и налоговую базу. А когда экономика пройдет этот сложный этап, именно частный бизнес снова сможет стать главным драйвером роста. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere