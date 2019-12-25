Эксперты оценили стратегию Ирана в конфликте на Ближнем Востоке

Программу страны можно разделить на два трека.

Стратегия Ирана, которую многие ошибочно представляют себе "беспорядочной стрельбой во все стороны", на самом деле крайне продумана, уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер". Авторы поста добавляют, что программу страны можно разделить на два трека: на первом из них Иран последовательно и довольно дозированно показывает странам региона истинную цену их союза с США, который сейчас уже вылился им в серьезнейшие издержки и грозит еще большими – с сорванным туристическим сезоном и необходимостью восстанавливать нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую отрасль в большем объеме, чем это уже и так нужно.

Как отмечают телеграмеры, на втором треке Иран показывает всему остальному миру, что ценой войны при дальнейшей эскалации может стать глобальный экономический кризис сложноописуемых масштабов, с кратным ростом цен и всем сопутствующим набором удовольствий, включая снос текущих правительств (если не режимов в целом).

Ни то ни то не является приемлемой ценой этой войны, и здесь Иран может вполне рационально рассчитывать на то, что противник в определенный момент запросится на выход. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Италия, Испания, Франция и Нидерланды направят ВМС для защиты Кипра.

