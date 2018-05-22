Есть основания полагать, что защита Кипра – это лишь предлог для концентрации сил в интересах США.

Италия, Испания, Франция и Нидерланды направят ВМС для защиты Кипра, заявил глава минобороны Италии Гуидо Крозетто. Как напомнили авторы Telegram-канала "Мейстер", на Кипре есть только британские базы, то есть личного интереса у этих стран там нет.

Как считают эксперты, учитывая, что на Кипр идет авианосец "Шарль де Голль", который по сути своей является средством нападения, а не обороны, есть основания полагать, что защита Кипра – это лишь предлог для концентрации сил в интересах США, которые увязли с Ираном куда сильнее, чем они рассчитывали.

Что касается Испании, чей премьер Санчес так яро выступал против участия страны в кампании против Ирана, то его риторика, по-видимому, расходится с делами: лучший фрегат и судно обеспечения пойдут к Кипру параллельно с желанием понравиться электорату. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere