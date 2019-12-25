Китай приостановил экспорт бензина и дизеля: мнение экспертов

Исключением стали лишь Гонконг и Макао.

Китай непублично велел своим компаниям приостановить экспорт бензина и дизеля на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg. Исключением стали лишь Гонконг и Макао. На эту информацию обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты полагают, что, если инсайд верен, то Пекин ставит на продолжительный характер конфликта и готовится к купированию его последствий для собственной экономики, ведь он получает порядка половины импорта нефти именно с Ближнего востока. При этом Китай осознавал возможность подобного сценария и в последние 2 года построил 11 резервных нефтехранилищ, что обеспечило ему запасы на 130 дней национального потребления.

Учитывая хорошие связи с Россией и возможность закупок нефти там, Китай вряд ли испытает серьезные проблемы, однако другим странам региона, завязанным на поставки с Востока и менее смелыми в торговле с Россией, подобный прогноз ничего хорошего не сулит. У той же Индонезии запасов хватит всего на 25 дней – не слишком много, учитывая слухи, что США собирают офицеров разведки для работы над иранским кейсом в течение 100 дней. Telegram-канал "Мейстер"

