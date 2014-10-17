При этом руководство министерства вновь обозначило кадровый дефицит как основную причину имеющихся проблем.

На расширенной коллегии МВД Владимир Путин жестко обозначил одну из самых тревожных тенденций последнего времени — рост преступности среди несовершеннолетних. По данным ведомства, в 2025 году число преступлений, совершенных подростками, выросло почти на треть, при этом доля тяжких и особо тяжких преступлений среди них превысила 40%. На это обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Путин прямо назвал борьбу с подростковой преступностью общенациональной задачей и связал эти преступления с деятельностью украинских спецслужб в интернете, уточнили авторы поста. Президент четко дал понять, что это направление будет находиться на особом контроле, а руководство МВД будет нести персональную ответственность за результат.

При этом руководство министерства вновь обозначило кадровый дефицит как основную причину имеющихся проблем. По словам Владимира Колокольцева, нехватка сотрудников достигла 212 тысяч человек. Причем наиболее тяжелая ситуация сложилась в районных отделах полиции, как говорится "на земле" — именно там не хватает участковых, сотрудников ППС, оперативников и следователей. Однако статистика показывает, что проблема эффективности МВД не сводится только к численности. В среднем в мире приходится около 300 сотрудников полиции на 100 тысяч жителей. В России этот показатель достигает 550–600, то есть почти вдвое выше среднемирового уровня.

Именно поэтому все чаще звучит вопрос не о количестве, а о качестве работы МВД. В ситуации, когда президент ставит задачу резко усилить профилактику подростковой преступности, от МВД требуется не только набор новых сотрудников, но и более эффективное использование тех кадров, которые уже есть — чтобы полиция была там, где возникают угрозы: в школах, на улицах и в цифровой среде. Telegram-канал "Мейстер"

