Путин допустил прекращение экспорта газа в Европу: мнение экспертов

Слова Владимира Путина о том, что Россия может рассмотреть вариант прекращения поставок газа в Европу "прямо сейчас", не ожидая дальнейших европейских санкций, произнесены, в самый интересный для рынка момент, полагают эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры отметили, что Катар прекратил отгрузку СПГ, в Средиземном море атакован российский газовоз, а Европа выходит из отопительного сезона с самыми низкими в истории запасами. Обстановка такова, что минимальных цен не светит, а российское упреждающее эмбарго на поставки в Европу может взвинтить их до вовсе неприличных значений.

Что в этих условиях делать? Ждать мая? В мае-июне ждать дальше будет уже нельзя, надо будет заполнять хранилища по любой цене – иначе есть риск просто опоздать с подготовкой к сезону и получить изрядные проблемы следующей зимой. А если война затянется, Иран вынесет еще объекты газо- и нефтедобычи и переработки, и цена не упадет? Telegram-канала "Мейстер"

Фото: официальный сайт президента России