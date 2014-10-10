Еврокомиссия выступила против закона о виноделии в России

Президент РФ Владимир Путин 2 июля подписал закон, который, в частности, меняет формулировку "игристое вино (шампанское)" на "игристое вино, включая российское шампанское". То есть термин "шампанское" теперь может использоваться только по отношению к напитку, который произвели в РФ.

Еврокомиссия выступила против поправок к закону о регулировании алкогольной продукции, так как они могут ударить по поставкам вин. Об этом заявила на брифинге представитель пресс-службы Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер.

Мы будем делать все необходимое, чтобы выразить свое несогласие и опасения. <…> Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить наши права. Мириам Гарсия Феррер, представитель Еврокомиссии

По ее словам, у Еврокомиссии не было времени, чтобы детально изучить данный документ. Конкретные последствия озвучены не были, но Феррер уточнила, что Еврокомиссия очень обеспокоена.

Президент РФ Владимир Путин 2 июля подписал закон, который, в частности, меняет формулировку "игристое вино (шампанское)" на "игристое вино, включая российское шампанское". То есть термин "шампанское" теперь может использоваться только по отношению к напитку, который произвели в РФ. Это потребует дополнительной сертификации и смены маркировки иностранной продукции. После этого Moet Hennessy предупредил об остановке отгрузок шампанского в Россию, но позже согласился поменять этикетку.

Видео: European Comission