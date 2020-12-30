Ситуация связана с законом, который подписал российский президент.

СМИ: Moet Hennessy предупредил об остановке отгрузок шампанского в Россию. Об этом рассказали журналисты издания РБК со ссылкой на документ. Подлинность письма изданию подтвердили три собственных источника на внутреннем рынке. О решении президента РФ дистрибуционное подразделение Moet Hennessy уведомило партнеров. В тексте говорится о том, что компания приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин.

Известно, что решение производителя связано с внесением изменений в федеральный закон "О регулировании алкогольной продукции". В пятницу Владимир Путин подписал документ, в котором исключается такое понятие как "шампанское". В этом качестве разрешается использовать название только для напитков, изготовленных в РФ. Это значит, что представители "Моет Хеннеси Дистрибьюшн Рус" должны заняться пересертификацией шампанских вин, чтобы изменить категорию с шампанского на игристое вино, а также перемаркировать товар.

На данный момент производители не подтвердили свою готовность изменить категорию напитков.

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