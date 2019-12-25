ФНС создаст реестр незаконных азартных организаций и лотерей.

Российский президент Владимир Путин подписал закон против нелегальных онлайн-казино. Документ размещен на сайте правовой информации. Теперь в стране возможноа внесудебная блокировка сайтов, на которых осуществляется перевод денежных средств в пользу незаконных азартных организаций или лотерей. Решение о блокировке онлайн-ресурса будут принимать представители Федеральной налоговой службы.

Кредитным организациям, платежным агентам, операторам связи запрещено заключать соглашения с лицами, которые будут включены в реестр нелегальных организаторов казино и лотерей. Заключенные договоры подлежат расторжению за 60 дней со дня опубликования сотрудниками ФНС такого перечня.

ФНС будет информировать Центробанк о выявленных случаях осуществления кредитными организациями денежных переводов в пользу лиц, включенных в перечень.

Путин подписал закон об освобождении от НДС предприятий общепита.

Фото: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным