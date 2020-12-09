Путин подписал закон об освобождении от НДС предприятий общепита

Однако есть некоторые условия.

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий предприятия общепита от налога на добавленную стоимость (НДС). Документ опубликован на портале правовой информации.

Для освобождения от НДС необходимо выполнить некоторые требования. Так, сумма годового дохода организации не должна превышать 2 млрд рублей, а удельный вес доходов за год от реализации услуг в общей сумме доходов должен составлять не менее 70%. Размер выплат сотрудникам не должен быть ниже среднемесячной зарплаты в регионе.

Кроме того, закон освобождает учреждения культуры от исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль в 2020 и 2021 годах.

Ранее мы писали, что в Петербурге с 5 июля начинается ревакцинация. Повторно привиться можно тем, кто делал это более полугода назад.

Фото: pixabay