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Смольный разработает меры поддержки ресторанного бизнеса в условиях пандемии
Сегодня, 21:19
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smirenny

Смольный разработает меры поддержки ресторанного бизнеса в условиях пандемии

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Разработкой займется финансовому и экономическому блок городского правительства.

В среду, 9 декабря, по итогам встречи с ресторатором Арамом Мнацакановым губернатор Петербурга заявил, что Смольный разработает дополнительные меры поддержки малого бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Глава города отметил, что бизнес и власть работают в интересах горожан. Обе стороны понимают ситуацию одинаково и осознают ответственность перед людьми. Разработкой мер займется финансовый и экономический блок правительства.

Ранее мы писали, что силовики устроили ночной рейд по барам Петербурга. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирусные ограничения, меры поддержки бизнеса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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