Смольный разработает меры поддержки ресторанного бизнеса в условиях пандемии

Разработкой займется финансовому и экономическому блок городского правительства.

В среду, 9 декабря, по итогам встречи с ресторатором Арамом Мнацакановым губернатор Петербурга заявил, что Смольный разработает дополнительные меры поддержки малого бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Глава города отметил, что бизнес и власть работают в интересах горожан. Обе стороны понимают ситуацию одинаково и осознают ответственность перед людьми. Разработкой мер займется финансовый и экономический блок правительства.

Ранее мы писали, что силовики устроили ночной рейд по барам Петербурга.

Фото: Piter.TV