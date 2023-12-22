Петербургские полицейские продолжат штрафовать нарушителей коронавирусных ограничений

Сотрудники МВД России по Петербургу смогут составлять протоколы об административном правонарушении в отношении горожан, которые не соблюдают режим самоизоляции и проводят и/или участвуют в массовых мероприятиях.

Смольный намерен продлить соглашение с полицейскими о наделении их полномочиями штрафовать за нарушение коронавирусных ограничений. Согласно постановлению правительства Петербурга, которое разместили на сайте городской администрации 29 марта, у правоохранителей будет такое право до 31 декабря 2024 года. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Сотрудники МВД России по Петербургу смогут составлять протоколы об административном правонарушении в отношении горожан, которые не соблюдают режим самоизоляции и проводят и/или участвуют в массовых мероприятиях.

Напомним, в Петербурге продлили действие коронавирусных ограничений до конца текущего года. Они распространяются на проведение публичных мероприятий и/или участие в них. Речь идет о спортивных, физкультурных, культурных, торжественных, досуговых и других событиях численностью более чем 300 человек. Исключением стали мероприятия, которые согласованы в городской администрации.

Фото: Piter.TV