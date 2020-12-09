Cиловики устроили ночной рейд по барам Петербурга

Представители правоохранительных органов вели себя жестко.

В ночь на 9 декабря силовики совместно с сотрудниками комитета по контролю за имуществом провели рейд по барам Петербурга. Видеозапись рейда из бара Commode опубликовал в своем Instagram Александр Коновалов, на кадрах видны жесткие действия представителей правоохранительных органов.

Они не вошли, они вбежали агрессивно с криками и начали всех класть на пол. Если кто-то пытался спросить или не исполнял, получал дубинкой со всего размаха рассказала "Фонтанке" управляющая заведением Оксана Василенко.

Коновалов отметил, что проверяющие избили дубинками девушек, одна из которых была беременной. Он также предположил, что может стать "следующей показательной жертвой". По мнению предпринимателя, власть способна "бороться только со своим народом".

Вице-губернатор Евгений Елин предположил, что бармены сами спровоцировали действия проверяющих. Также Елин убежден, что "со стороны полиции насилие – это обязанность". Однако уточнил, что "насилие для рестораторов в отношение жителей неприемлемо".

В силу законодательства они являются органами насилия. Насилие возможно только со стороны органов правопорядка отметил Елин.

Ранее мы писали, что в Петербурге проверят рестораны, которые отказались соблюдать коронавирусные ограничения.

Видео: instagram.com/alexandrkonovalov2/