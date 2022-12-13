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В Петербурге правоохранители в ходе ночного рейда по барам изъяли 50 литров незаконного алкоголя
Сегодня, 19:48
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В Петербурге правоохранители в ходе ночного рейда по барам изъяли 50 литров незаконного алкоголя

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В участок доставили 39 человек для административных разбирательств.

Правоохранители провели рейд по петербургским барам в ночь на 12 февраля. Они выявили факты незаконного оборота алкоголя и изъяли у заведений-нарушителей 50 литров незаконного спиртного. Кроме того, полицейские составили 30 протоколов об административном правонарушении. Об этом сообщили в  пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

У полиции возникли вопросы к руководству увеселительных заведений  на набережной канала Грибоедова и на улице Рубинштейна.

В участок доставили 39 человек для административных разбирательств. Троих из них подозревают в совершении преступлений. 

Ранее на Piter.tv: в Курортном районе полиция поймала двух юношей с кило "соли".

Фото: Pxhere

Теги: мвд, набережная канала грибоедова, полиция, рейд по барам, улица рубинштейна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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