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В Петербурге проверят рестораны, которые отказались соблюдать коронавирусные ограничения
Сегодня, 14:47
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге проверят рестораны, которые отказались соблюдать коронавирусные ограничения

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Предприниматели создали интерактивную карту, на которой отмечены бары, кальянные и кафе, которые не будут закрываться.

Власти Петербурга заявили, что они проверят рестораны, которые решили байкотирвоать карантинные меры во время пандемии коронавируса. Об этом заявил зампредседателя комитета по промышленной политике и глава Ситуационного центра Александр Ситов.

Ситов отметил, что петербургские рестораторы игнорируют перегрузки врачей, спасающих жизни. Также градоначальник Северной столицы выступил с заявлением, что больницы города работают на максимальной мощности. 

Эксперты полагают, что "Карта сопротивления" рестораторов Петербурга может оказаться провокацией, организованной Роспотребнадзором. Цель – выявить организации, которые будут работать в новогоднюю ночь. 

Ранее мы сообщали о том, что Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал Смольный к компромиссу с рестораторами.

Фото: pixabay

Теги: карта сопротивления, коронавирусные ограничения, рестораторы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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