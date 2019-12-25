В Петербурге проверят рестораны, которые отказались соблюдать коронавирусные ограничения

Предприниматели создали интерактивную карту, на которой отмечены бары, кальянные и кафе, которые не будут закрываться.

Власти Петербурга заявили, что они проверят рестораны, которые решили байкотирвоать карантинные меры во время пандемии коронавируса. Об этом заявил зампредседателя комитета по промышленной политике и глава Ситуационного центра Александр Ситов.

Ситов отметил, что петербургские рестораторы игнорируют перегрузки врачей, спасающих жизни. Также градоначальник Северной столицы выступил с заявлением, что больницы города работают на максимальной мощности.

Эксперты полагают, что "Карта сопротивления" рестораторов Петербурга может оказаться провокацией, организованной Роспотребнадзором. Цель – выявить организации, которые будут работать в новогоднюю ночь.

Ранее мы сообщали о том, что Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал Смольный к компромиссу с рестораторами.

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