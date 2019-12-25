"Карту сопротивления" баров и ресторанов назвали провокацией Роспотребнадзора

На "Карте сопротивления" отображаются заведения, которые хотят работать в новогодние праздники, несмотря на запрет.

"Карта сопротивления" рестораторов Петербурга может оказаться провокацией, организованной Роспотребнадзором. Цель – выявить организации, которые будут работать в новогоднюю ночь. Такое мнение на условиях анонимности высказал "Невским Новостям" владелец одного из ресторанов в центре Петербурга.

СМИ обратилось в Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать данное заявление. В ведомстве попросили дождаться официальной позиции по поводу данной карты.

Владельцы более 40 баров, кафе и других заведений Северной столицы объединились и создали "Карту сопротивления". На карте появляются участники, которые будут работать в дни, запрещенные постановлением. На данный момент на карте 116 заведений.

Онищенко же попросил рестораторов не артачиться и лезть на рожон, в связи с введенными ограничениями.

Фото: Piter.TV