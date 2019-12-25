Бары Петербурга создали "Карту сопротивления" и готовы работать в Новый год

Отказались закрываться более 40 заведений.

Петербургские рестораторы готовят бунт, 40 заведений общепита решили работать в новогодние праздники, несмотря на коронавирусные ограничения, сообщила "Фонтанка".

Заведения назвали себя "Картой сопротивления", которая начала активность с 4 декабря. Рестораны поставили перед собой цель противостоять коронавирусной политике Смольного, который наложил ограничения перед самыми прибыльными рабочими днями в году: новогодними праздниками и во время новогодних каникул. Рестораторы уточняют, что власти не предоставили мер поддержки – зарплаты, налоги и аренда все еще выплачиваются в полном объеме. Если рестораторы примут решение соблюсти все ограничения, то бизнес ждет крах, уверены предприниматели.

Ранее мы писали, что петербургские рестораны запускают флешмоб против новогодних коронавирусных мер.

Фото: Pixabay