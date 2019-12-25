Петербургские рестораны запускают флешмоб против новогодних коронавирусных мер

Петербуржцев ожидает новый "комендантский час".

В понедельник, 7 декабря, петербургские рестораторы запустили флешмоб, направленный против принятых антикоронавирусных мер. В рестораны направят шарики с надписью "скоро сдуюсь". Владельцев просят сделать фото с шаром и распространить его в социальных сетях с соответствующим хэштегом. Уточняется, что флешмоб пройдет в рамках закона.

Так, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января рестораны будут работать с шести утра до семи часов вечера. С 30 декабря по 3 января общепит не будет работать в принципе. Эксперты отмечают, что это сильный удар по рынку.

Объединение предприятий общественного питания "Рестоград" выразило свое возмущение в соцсетях.

Мы понимаем, что в такой ситуации многие заведения эти самые праздники не переживут. Поэтому мы продолжаем борьбу и будем отстаивать свой вариант ограничений — только 31.12 и 01.01 говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в 2020 году Эрмитаж потерял 80% посетителей.

Фото: Pixabay