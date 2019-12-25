В 2020 году Эрмитаж потерял 80% посетителей

За 2020 год музей посетили 836 тысяч человек.

В 2020-м в Эрмитаже побывало на 80% меньше посетителей, чем годом ранее. Об этом в День Эрмитажа сообщил директор музея Михаил Пиотровский.

За 2020 год музей посетили 836 тысяч человек, в 2019 году – 4 миллиона 900 человек.

Мы потеряли 80% посетителей, как и все музеи мира, но приобрели 70 миллионов в Интернете. Михаил Пиотровский, директор музея

Во время своего выступления директор Эрмитажа подтвердил, что музей закроется на новогодние праздники, как и остальные городские музеи.

На выходных в Эрмитаже показали 3D-макет древней Пальмиры после вандализма террористов.

Фото: Piter.tv