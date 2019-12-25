В Эрмитаже показали 3D-макет древней Пальмиры после вандализма террористов

С 3 декабря до конца января в Эрмитаже открыты выставки о двух Пальмирах: реальной и виртуальной.

В Эрмитаже представили 3D-макеты двух Пальмир. В Главном штабе музея показли воссозданную капитель храма Баала, взорванного террористами в 2015 году. Об этом сообщает 47 news.

Соответствующий храм построен в 32 году нашей эры. Учены заявили, что это гсирийской Пальмиры. Во время взрыва боевиками урон был нанесён храму Баалшамина. Также в груду обломков превратилась колонна царицы Зенобии.

Владимир Путин назначил куратором восстановления древнего города Сирии директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. В работе также принимали участие военные топографы и эксперты музея. Только для цифровой модели современного состояния храма Баала было сделано 20 тысяч фотографий с земли и с воздуха.

Ранее мы сообщали о том, что в Эрмитаже 2 декабря стартовал круглый стол по вопросам сохранения объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Археологические памятники Пальмиры". В Петербурге символично проводится День Пальмиры под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Фото: Эрмитаж/вк