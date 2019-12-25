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Онищенко предложил открыть рестораны Петербурга в Новый год для переболевших коронавирусом
Сегодня, 12:35
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nastya960

Онищенко предложил открыть рестораны Петербурга в Новый год для переболевших коронавирусом

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Согласно постановлению властей, в Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью приостанавливается работа общепита.

Рестораны и кафе в Петербурге можно открыть в новогоднюю ночь, но только для переболевших коронавирусом. Такое предложение высказал академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, сообщило РИА Новости.

Согласно постановлению властей, в Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью приостанавливается работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны должны закрываться в 19:00. Академик РАН предложил открыть рестораны для тех, кто уже болел коронавирусом.

Но прежде всего я бы просил рестораторов не артачиться, потому что не надо лезть на рожон.

Геннадий Онищенко

Онищенко также выразил надежду, что до Нового года ситуация в Петербурге "еще может поправиться".

На выходных петербургские рестораторы запустили флешмоб против закрытия из-за ковидных ограничений.

Фото: Piter.tv

Теги: геннадий онищенко, новый год, рестораны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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