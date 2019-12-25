Бизнесмен Алексей Фурсов предполагает, что многие заведения города не смогут пережить очередную порцию запретов.

Петербургские рестораторы запустили флешмоб против закрытия из-за ковидных ограничений. С такой инициативой выступил основатель сети "Евразия" Алексей Фурсов, о чем он написал в своем Facebook-аккаунте. В ответ на новые "коронвирусные" ограничений правительства Петербурга ресторатор объявил о запуске флешмоба #скоросдуюсь.

Фурсов отметил, что ресторанная сеть "в шоке" из-за нового пакета антиковидных мер. Данная мера сильно бьет по бизнесу, считает предприниматель.

Предвидя такое развитие событий, на фоне последних скандалов, мы хотели сыграть на опережение, предложив городским властям закрыть общепит только на два дня, в сам Новый Год. Мы не знали, что механизм уже запущен, и самые жесткие меры приняты на все новогодние праздники – написал Фурсов.

Бизнесмен предполагает, что многие заведения города не смогут пережить очередную порцию запретов. В связи с этим он предложил свой вариант новогодних ограничений работы ресторанов — их закрытие с 31 декабря по 1 января. Предприниматель призвал поддержать флешмоб – его суть заключается в размещении фотографии сдувающегося воздушного шарика в соцсетях с соответствюущим хэштегом.

Согласно новому постановлению правительства Петербурга, особые правила вводятся для заведений общественного питания. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января рестораны и кафе не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00.

С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью. Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. Установленные ранее ограничения для фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общественного питания продолжают действовать.

Со своим обращением к властям выступили негосударственные театры. В своем послании представители трех десятков коллективов подняли несколько вопросов.

Фото: Piter.tv