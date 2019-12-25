Негосударственные театры Петербурга выпустили обращение к Беглову

В послании отметились представители 30 театральных объединений.

Негосударственные театры Петербурга представили обращение к губернатору Северной столицы Александру Беглову. Текст послания появился на сайте первого Передвижного фестиваля негосударственных театров, который состоялся в Петербурге в минувшем октябре.

Представители 30 театральных объединений выступили с обращением непосредственно к губернатору города, а не к комитету по культуре Петербурга.

Мы просим не переадресовывать решение этих проблем Комитету по культуре Санкт-Петербурга, который не обладает соответствующими ресурсами и полномочиями – отмечается в послании.

В публикации представители Karlsson Haus, "Такого театра", "Невидимого театра", театров "Особняк", "Комик-трест" и других известных коллективов отметили, что запреты на показ спектаклей для детей с 4 декабря и всех спектаклей в период новогодних праздников стали неожиданностью и вызвали серьезный общественный резонанс. Многие из театров не оправились от экономического шока прошлого периода простоя, вызванного ограничительными мерами в Петербурге, введенными с марта по сентябрь, сообщается в послании.

Возможность показывать спектакли хотя бы при 25% загрузке – это шанс сохранить частичную зарплату более четырехсот человек, работающих в негосударственных театрах. Это жители Вашего города, у которых есть малолетние дети и пожилые родители, находящиеся на их содержании – обращают внимание театры.

Перед губернатором города поставили пять вопросов. В первом театры спрашивают, как городское правительство предполагает компенсировать театрам, находящимся в прямой зависимости от продажи билетов, их финансовые потери. Во втором – театры интеречсуются, какие выплаты положены некоммерческим организациям в области культуры. Кроме того, в обращении поднимаются вопрос возможного освобождения театров от уплаты коммунальных услуг, арендной платы, налогов и страховых взносов, возмещение затрат на зарплаты штатных сотрудников и/или других форм финансовой поддержки. Театры также интересует вопрос, планируется ли компенсация затрат на средства индивидуальной защиты, антисептики и другое оборудование. Именно с появлением этих правил работы театра им в Роспотребнадзоре дали гарантию продолжения профессиональной деятельности.

Планируется ли практика более продуманного подхода к вопросам ограничений, адресованных учреждениям культуры? Имеется ли понимание, насколько зал Ледового дворца несоразмерен по вместимости с любым из наших помещений? – таким стал пятый вопрос.

Театры обращали внимание на свое положение летом 2020 года. В сложной ситуации оказались более 20 учреждений культуры ― Театр Ахе, Цехъ, Театр Лицедеи, Театро Ди Капуа, Такой театр, Этюд театр, Karllson Haus и другие. До этого стало известно о том, что власти Петербурга объединили для предоставления субсидий два разных грантовых конкурса ― на поддержку фестивалей и негосударственных театров. При этом в апреле 2020 комитет по культуре города обещал возместить убытки.

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