Невский районный суд оштрафовал руководство "Ледового дворца" на 480 тыс. рублей

Роспотребнадзор просил другой приговор.

Невский районный суд Петербурга не стал приостанавливать деятельность "Ледового дворца" за нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Руководству придется заплатить штраф, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На концертах Басты 27 и 28 ноября выявили нарушения: не соблюдалась социальная дистанция, посетители не использовали средства индивидуальной защиты, а ответственное лицо не обеспечило зрителям просмотр мероприятия исключительно на зрительских местах. К созданию толпы привело то, что потоки людей не были разделены. В связи с этим в ведомстве требовали приостановить деятельность организации до 15 января.

По мнению руководства ОАО "Дворца спорта", требования были нарушены лишь на последней песне Басты.

Суд назначил штраф в размере 480 000 рублей.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга