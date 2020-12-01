Эксперт Роспотребнадзора выявил нарушения на концертах Басты в "Ледовом дворце"

Невский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы об административном правонарушении в отношении ОАО "Дворец спорта" за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства в "Ледовом дворце". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Специалист-эксперт Роспотребнадзора по Петербурга Артем Юшев рассмотрел информацию, которая была опубликована в Интернете, о несоблюдении ограничительных мероприятий по противодействию распространению коронавируса на концерте Басты. Они проходили на концертной площадке 27 и 28 ноября. Также были рассмотрена территория, которая принадлежит юридическому лицо, помещения и вещи. По результатам эксперт составил протокол.
В нем содержится следующая информация: на концертах исполнителя не соблюдалась социальная дистанция, посетители не использовали средства индивидуальной защиты, а ответственное лицо не обеспечило зрителям просмотр мероприятия исключительно на зрительских местах. К созданию толпы привело то, что потоки людей не были разделены.
Представитель ОАО отметил, что зал был заполнен менее, чем на 60% и с нарушениями не согласился.
К производству материалы пока не приняты.
Ранее Роспотребнадзор передал в суд материалы о концертах Басты в Петербурге. Происходящее возмутило главу центрального ведомства.
Видео: kolekguitar / Instagram
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