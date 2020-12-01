Эксперт Роспотребнадзора выявил нарушения на концертах Басты в "Ледовом дворце"

27 и 28 ноября исполнитель собрал по 6 тыс. человек.

Невский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы об административном правонарушении в отношении ОАО "Дворец спорта" за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства в "Ледовом дворце". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Специалист-эксперт Роспотребнадзора по Петербурга Артем Юшев рассмотрел информацию, которая была опубликована в Интернете, о несоблюдении ограничительных мероприятий по противодействию распространению коронавируса на концерте Басты. Они проходили на концертной площадке 27 и 28 ноября. Также были рассмотрена территория, которая принадлежит юридическому лицо, помещения и вещи. По результатам эксперт составил протокол.

В нем содержится следующая информация: на концертах исполнителя не соблюдалась социальная дистанция, посетители не использовали средства индивидуальной защиты, а ответственное лицо не обеспечило зрителям просмотр мероприятия исключительно на зрительских местах. К созданию толпы привело то, что потоки людей не были разделены.

Представитель ОАО отметил, что зал был заполнен менее, чем на 60% и с нарушениями не согласился.

К производству материалы пока не приняты.

Ранее Роспотребнадзор передал в суд материалы о концертах Басты в Петербурге. Происходящее возмутило главу центрального ведомства.

Видео: kolekguitar / Instagram