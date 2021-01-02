Роспотребнадзор передал в суд материалы о концертах Басты в Петербурге

В Ледовом дворце считают, что правила не нарушены, ведь заполняемость площадки была менее 50%.

Концерт Басты в "Ледовом дворце" стал поводом для обсуждения на федеральном уровне. Роспотребнадзор вынес протокол о приостановке работы концертной площадки, материалы передали в суд. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на заседании с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Трансляция велась на телеканале "Россия24".

По словам Поповой, проводить такого рода мероприятия в пандемию недопустимо. Мишустин подчеркнул, что пренебрегать безопасностью граждан ради коммерческой выгоды нельзя. В том случае, если вина будет доказана, будут приняты административные меры.

Напомним, концерты исполнителя прошли в Петербурге 27 и 28 ноября. Зрители делились фотографиями и видео с выступления на многотысячную аудиторию. Как выяснилось позже в комитете по культуре, мероприятие было согласовано, однако ведомство пообещало провести проверку. Снимки с концерта направили в Роспотребнадзор.

Заместитель директора по правовым вопросам Ледового дворца Георги Николов отметил, что на концерт пришли 6 тыс. человек, это менее 50% заполняемости площадки. Следующее мероприятие во дворце запланировано только на февраль 2021-го года.

Сам Басты считает, что ситуация является результатом нападков его конкурентов.

Видео: Сергей Боярский / Facebook