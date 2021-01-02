Баста расценил в критике его концертов во время пандемии нападки конкурентов

Рэпер опубликовал видеообращение в Instagram.

После своего концерта в Петербурге во время пандемии рэпер Баста ответил на критику в адрес своих действий. Соответствующее видеообращение рэпер опубликовал в Instagram.

По мнению Василия Вакуленко, волну негодования в прессе подняли благодаря усилиям конкурентов и организаторов других выступлений.

Все требования по соблюдению правил безопасности, перечисленные в постановлении губернатора, были соблюдены. Все уведомительные и разрешительные письма и документы были подписаны в городских структурах. Заполняемость зала "Ледового дворца" на наших концертах составила 50 процентов пояснил рэпер.

Также музыкант добавил, что танцевальный партер отсутствовал, а зрителям без масок их выдали бесплатно. По его мнению, концерт "стал комом в горле у некоторых организаторов, которые не нашли в себе силы и профессионализма подготовиться должным образом в соответствии с новыми правилами".

Ранее мы писали, что депутаты обсудили с петербуржцами закрытие кальянных и выступления уличных музыкантов.

Фото: Instagram / bastaakanoggano