Депутаты обсудили с петербуржцами закрытие кальянных и выступления уличных музыкантов

В городе продолжают обсуждать законопроекты о работе кальянных в жилых домах и регулировании выступлений уличных артистов.

В Петербурге обсудили законопроекты о регулировании работы кальянных и выступлениях уличных музыкантов. Законопроекты предложил депутат Денис Четырбок, известный благодаря закону о "наливайках".

Мы намерены в полной мере воспользоваться правом, чтобы оградить жильцов многоквартирных домов от нецивилизованных, недобропорядочных мучителей кальянных. Денис Четырбок, депутат Законодательного собрания Петербурга

Появление законопроекта о кальянных обосновывают жалобами жителей Центрального района.

Хотела бы очень попросить депутатов услышать нас, услышать жителей, петербуржцев. Я не обсуждаю пользу или вред кальянов, это все не имеет отношение к вопросу, не должно быть их в жилых домах ни под каким соусом. Гульнара Борисова, жительница Центрального района

Однако предприниматели опасаются, что закрытие кальянов в жилых домах убьет малый бизнес. Представители собрали 25 тысяч подписей с просьбой не закрывать кальянные в Петербурге.

Дайте нам регламентацию, и она должна быть не по принципу жилых домов или нежилых. Потому что и кальянная в нежилом доме может быть недобросовестная, пускать малолеток и работать без вытяжки. И в жилых домах могут быть кальянные, которые поддерживают все нормы и не мешают соседям. Анастасия Закатова, президент кальянного союза России "Содействие"

Депутаты предложили точечно изучить жалобы на кальянные и после этого принимать решения.

Не меньший ажиотаж вызвало обсуждение законопроекта о регулировании выступлений уличных музыкантов. К дискуссии пригласили представителей Комитета по культуре, активистов и уличных музыкантов.

Мы предлагаем выделить, законодательно прописать не список разрешенных, а список запрещенных локаций, где стоит остро проблема конфликта с жителями, четко обозначить, где нельзя играть, потому что хватит надоедать людям. Что касается лицензий и разрешений, неважно в каком виде они будут, это порождает коррупцию в России. Ольга Коленченко, председатель гильдии уличных артистов "Город свободного творчества"

Жители исторического центра требуют обозначить дистанцию выступления не менее 30 метров от домов.

Места выступлений уличных музыкантов не могут находиться ближе 30 метров к жилым домам, потому что это позволит исключить узкие улицы, как конюшенная и Рубинштейна. Жители страдают так, что по несколько раз звонят в полицию, но полиция не приезжает никогда. Светлана Петрова, член правления общественной организации "Граждане улицы Рубинштейна"

Первый заместитель председателя комитета по культуре Борис Пиотровский отметил, что ведомство хотело бы не только согласовывать выступления около учреждений культуры, но и во всем Петербурге. Особое внимание нужно будет уделить тому, кто и как будет измерять уровень шума.

Лидер группы Billy"s Band Билли Новик рассказал, что возможная регламентация выступлений музыкантов потенциально лишает шарма Северную столицу. Лидер группы сравнил ситуацию с тем, как всех продавцов мороженого и шариков "загоняют" в супермаркеты. Музыкант раскритиковал потенциально возможные нормы по ограничению громкости выступлений – Новик заявил, что не представляет, как сотрудники МВД будут измерять допустимое расстояние и вычислять шум, который исходит от музыкантов.

Из-за многообразия предложений и аргументов стороны не смогли прийти к общему решению. В результате обсуждения было решено провести второе заседание рабочей группы для дальнейшего рассмотрения предложений.

Piter.TV снимал подробный репортаж про законопроект Дениса Четырбока о регулировании выступлений уличных музыкантов Петербурга. На заседание рабочей группы для обсуждения законопроекта были приглашены многие герои сюжета.

Фото и видео: Piter.TV