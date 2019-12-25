Смольный поддержал идею узаконить выступления уличных музыкантов

Пока законопроект прошел только первое чтение.

Комитет по культуре Петербурга поддержал ограничение деятельности уличных музыкантов в городе. В Смольном отметили, что на музыкантов жалуются горожане. Трансляция с заседания велась на странице депутата Дениса Четырбока в "ВКонтакте".

Первый заместитель председателя комитета по культуре Борис Пиотровский отметил, что ведомство хотело бы не только согласовывать выступления около учреждений культуры, но и во всем Петербурге. Особое внимание нужно будет уделить тому, кто и как будет измерять уровень шума.

Напомним, в сентябре в первом чтении приняли законопроект Дениса Четырбока о регулировании выступлений уличных музыкантов в Петербурге. Если закон пройдет дальнейшие чтения в изначальной формулировке, музыканты обязаны будут заранее бронировать место и время выступления, играть не более 6 часов и следить за громкостью звука.

Piter.TV пообщался с музыкантами, чтобы узнать о том, как они относятся к законопроекту.

Фото: Piter.TV