Борьба с долгами: плату за ЖКУ могут начать списывать онлайн

В 19 регионах России работает пилотный проект по онлайн списанию долгов за жилищно-коммунальные услуги. Если идея окажется эффективной, такой законопроект появится в Госдуме РФ. Об этом сообщили "Известия".

Мера должна помочь снизить уровень задолженности за ЖКУ по стране. На данный момент показатель находится на уровне полутора трлн рублей. В Госдуме отмечают, что это существенные средства для отрасли. Из-за долга могут удлиняться сроки модернизации инфраструктуры и капремонта зданий.

Проект направлен на то, чтобы упростить процесс выхода на связь с нарушителем. Программа сможет автоматически проверять базы Росреестра и МВД, а затем отправлять уведомление на портал госуслуг.

Завершить эксперимент планируют 30 июня. Затем соберут результаты проекта и подведут итоги. О точных сроках пока не сообщалось.

Ранее стало известно, что отключения воды должны сократиться до трех-пяти дней. Ограничения на больший срок, как отметили в Общественной палате России, доставляют неудобства жителям многоквартирных домов.

Фото: Freepik