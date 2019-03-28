Денис Четырбок рассказал, за что уличные музыканты критикуют законопроект о легализации их выступлений

По словам депутата, многие уличные музыканты сами хотят "легализоваться".

Автор инициативы о легализации уличных музыкантов Денис Четырбок начал получать обратную связь от жителей Петербурга по поводу его законопроекта. Депутат ЗакСа рассказал Piter.TV, за что именно они критикуют документ.

По словам Четырбока, горожане, в частности сами музыканты, по-разному оценивают инициативу. Кто-то поддерживает, а кто-то и критикует. В основном недовольны тем, что пока недостаточно прописана процедура получения разрешения на выступления, урегулирования деятельности чиновников, а также недостаточно количество мест, которые прописаны как разрешенные для выступлений.

Комментарии по доработке инициативы поступают к депутату через социальные сети. Для усовершенствования законопроекта будет собрана рабочая группа.

Мы сейчас все это [предложения по доработке законопроекта] аккумулируем и обязательно будем рады участию. Сказать, что инициативу в том виде, в котором она существует сейчас, единогласно поддержали ― нет. Все понимают, что здесь необходимы какие-то инструменты, легализация, и все понимают правильность вот этого подхода ― по европейскому пути развития. отметил Денис Четырбок.

Piter.TV также поинтересовался, нужно ли будет уличным музыкантам, которые получили разрешение, платить налоги. Дело в том, что ранее в своем Telegram-канале депутат упоминал о том, что будет добиваться того, чтобы уличных музыкантов можно было регистрировать в качестве самозанятых.

Мы законом это не регулируем, так как это не компетенция региональных парламентариев. Действующее налоговое законодательство в принципе позволяет любому человеку зарегистрироваться как самозанятый, если он подходит под критерии. сказал представитель Законодательного собрания.

Напомним, закон о легализации уличных музыкантов позволит им выступать на улицах, однако место и состав коллектива нужно будет согласовывать. Уличные музыканты без разрешений окажутся вне закона, это также подтвердил нам Денис Четырбок, подчеркнув, что "сейчас они все вне закона".

Выступать можно будет около культурных учреждений и не более шести часов. Законопроект прошел первое чтение 16 сентября, в течение месяца он будет дорабатываться, после чего его представят на втором чтении в ЗакСе.

Фото: Денис Четырбок / VK