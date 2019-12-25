  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Депутаты ЗакСа Петербурга одобрили в первом чтении законопроект о легализации уличных музыкантов
Сегодня, 11:40
50
nadezhda_sib

Депутаты ЗакСа Петербурга одобрили в первом чтении законопроект о легализации уличных музыкантов

0 0

Для выступлений надо будет получать разрешение.

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга поддержали законопроект о легализации уличных музыкантов. Об этом сообщил депутат Денис Четырбок в своем Telegram-канале.

Заседание прошло сегодня, 16 сентября. В законопроекте говорится о том, что уличные выступления надо будет согласовывать с уполномоченным на то органом. Также будут определены места для выступлений. Разрешение будет действовать от одного месяца до полугода.  Выступать более шести часов в день будет запрещено. Также прописана и максимальная громкость выступления ― не более 60 децибел.

Денис Четырбок отметил, что это лишь первое чтение законопроекта, далее в него будут вноситься поправки с учетом мнений профильных комитетов и самих музыкантов. 

Ранее стало известно о том, что в Петербурге начались массовые задержания уличных музыкантов. 

Фото: Piter.TV

Теги: выступление, законопроект, уличные музыканты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии