Депутаты ЗакСа Петербурга одобрили в первом чтении законопроект о легализации уличных музыкантов

Для выступлений надо будет получать разрешение.

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга поддержали законопроект о легализации уличных музыкантов. Об этом сообщил депутат Денис Четырбок в своем Telegram-канале.

Заседание прошло сегодня, 16 сентября. В законопроекте говорится о том, что уличные выступления надо будет согласовывать с уполномоченным на то органом. Также будут определены места для выступлений. Разрешение будет действовать от одного месяца до полугода. Выступать более шести часов в день будет запрещено. Также прописана и максимальная громкость выступления ― не более 60 децибел.

Денис Четырбок отметил, что это лишь первое чтение законопроекта, далее в него будут вноситься поправки с учетом мнений профильных комитетов и самих музыкантов.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге начались массовые задержания уличных музыкантов.

Фото: Piter.TV