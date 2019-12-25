  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге начались массовые задержания уличных музыкантов
Сегодня, 18:14
66
lizapoluda

В Петербурге начались массовые задержания уличных музыкантов

0 0

Чаще всего творцов ловят в центре города.

С начала сентября 2020 года сотрудники полиции все чаще начали проводить рейды по задержанию уличных музыкантов. Осенью уже было замечено 20 подобных случаев. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Задержания происходили у станций метро "Невский проспект" "Владимирская", "Сенная площадь", "Василеостровская" и рядом со Спасом на Крови. У "бродячих артистов" конфискуют имущество.

Как рассказали сами музыканты, правоохранители составили составляли протоколы о самовольном занятии земельного участка и самоуправстве. Увеличение задержаний связывают с жалобами от петербуржцев – прежде всего, громкой музыкой недовольны жильцы соседних домов и пешеходы, которые не могут пройти из-за столпотворения.

Ранее мы рассказали о том, что петербургский пианист в "Планетарии №1" установит рекорд, отыграв 50 часов без перерыва.

Фото: Pixabay 

Теги: задержания, музыканты, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии