  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:53
99
nastya960
Код вставки плеера

Петербургский пианист в "Планетарии №1" установит рекорд, отыграв 50 часов без перерыва

0 0

Музыкальный марафон стартовал 4 сентября, в десять утра.

Петербургский пианист Руслан Ишдавлетов снова идёт на мировой рекорд — уже в пятый раз. Он планирует играть на фортепиано от 40 до 50 часов без перерыва.

Музыкальный марафон стартовал 4 сентября, в десять утра во дворе "Планетария № 1" на набережной Обводного канала. Прошлый рекорд музыканта составил 37 часов.

К пианисту во время исполнения присоединяться танцовщики, вокалисты и музыканты.

Накануне вечером в небо над Петербургом в честь 75-летия Победы поднялись 2 тысячи дронов. Был побит мировой рекорд в категории "наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов, одновременно находящихся в воздухе".

Видео: ВК/ Планетарий 1

Теги: пианист, планетарий
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии