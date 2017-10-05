Концерт "Рюити Сакамото. Звездная пустота" состоится 3 апреля в Планетарии №1. Стартует мероприятие в 21:00. Без возрастных ограничений.

Рюити Сакамото – обладатель Оскара, Грэмми, автор саундтреков к мировым шедеврам кино, удивительный композитор и музыкант. Программа концерта будет состоять из композиций разных периода и настроений – от неоклассического минимализма до электронных эклектичных миксов.

Музыка автора звучит в фильмах "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс", "Последний император", "Грозовой перевал", "Маленький Будда", "Выживший" и других.

Фото: ВКонтакте / Рюити Сакамото "Звездная пустота"