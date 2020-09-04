В небо над Петербургом в честь 75-летия Победы поднялись 2 тысячи дронов

Был побит мировой рекорд в категории "наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов, одновременно находящихся в воздухе".

Масштабное шоу дронов в честь окончания Второй Мировой войны состоялось 3 сентября в центре Петербурга. В вечернее небо одновременно поднялись почти 2 200 световых беспилотников, синхронно перестраивавшихся в "живые" картины. Piter.TV публикует видео всего шоу, которое было представлено накануне.

Все дроны были произведены и собраны в Петербурге вручную, перед полетом на арене их выложили школьники. По замыслу организаторов, световое представление стало образным отображением подвига советских солдат в Великой Отечественной войне, а также напомнило о победе над Японией, что и стало финалом Второй мировой войны.

Сегодня был побит мировой рекорд в категории "наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов, одновременно находящихся в воздухе" с результатом 2 тыс. 198 аппаратов. Станислав Коненко, главный редактор и основатель книги рекордов России

В этом году беспилотники показывали фигуры от 300 до 600 метров, среди них – солдат, голубь, Красная звезда, надпись "2020 - Год памяти и славы".

Фото и видео: Piter.TV