По каким правилам будут играть уличные музыканты Петербурга: репортаж Piter.TV

В Петербурге продолжают обсуждать законопроект о регулировании деятельности уличных музыкантов. С его первоначальной формулировкой согласны далеко не все.

Уличные музыканты Петербурга еще могут поиграть для горожан и туристов, но уже с определенными трудностями. Этой осенью полиция начала задерживать группы и забирать инструменты. Оказалось, что музыканты годами играли на улицах города нелегально. Правда, и полиция выполняет требования еще не принятого законопроекта.

В сентябре в первом чтении приняли законопроект Дениса Четырбока о регулировании выступлений уличных музыкантов в Петербурге. Если закон пройдет дальнейшие чтения в изначальной формулировке, музыканты обязаны будут заранее бронировать место и время выступления, играть не более 6 часов и следить за громкостью звука.

Их деятельность сейчас нелегальна. Периодически они сталкиваются с тем, с чем столкнулись в сентябре – с задержаниями. Вторая причина – это жалобы жильцов многоквартирных домов, которые волею случая оказались в непосредственной близости полюбившихся точек для выступления уличных музыкантов. Третья причина – мы анализируем законодательство других регионов, прежде всего, ориентируемся на Москву. В Москве уже несколько лет действует портал для самозаписи на выступления в специально отведенные места, в специально отведенное время. Денис Четырбок, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Такое двоякое отношение к этому, но, если его внесли, значит кому-то мешает. Мое подозрение, что мешает это не обычным людям, не низшим и не средним классам. Алексей Винидиктов, вокалист группы "Айдахо"

Этот законопроект пытается урегулировать то, что ценится как раз-таки отсутствием регулирования. Если бы город нуждался в караоке-палатках на каждом углу, которые были бы легализованы, он бы сделал это. Музыканты выходили на свой страх и риск, сами делали оборудование, сами себя охраняли и не нуждались в этом. Именно за это человек любит уличного музыканта. Глеб Васильев, солист группы "Дешевые драмы"

Музыканты считают, что их мнение при разработке законопроекта не учитывают. Активисты собрали альтернативную рабочую группу, чтобы поговорить о наболевшем вопросе.

Мы хотим разработать альтернативное видение, которое учтет мнение большого количества жителей города и самих артистов, чтобы концепцию представить до второго чтения, чтобы ее приняли к сведению и взяли часть их нее за основу законопроекта, который сейчас принимается к ЗАКСе. Андрей Калашников, лидер движения "Город перемен"

На встречу пришли музыканты разных жанров и возрастов. Дядя Миша стал уже легендой среди уличных артистов: на его счету 30 лет карьеры и 12 стран. Он не против принятия регулирующего законопроекта.

Закон нужен, нужны определенные места. В центре города на канале Грибоедова, на Восстания, когда играют, я вижу, что люди жалуются, голова у них болит. Определенные места безусловно нужны, чтобы музыканты знали. Дядя Миша, музыкант

На второе собрание пригласили жителей Центрального района Петербурга. Именно они являются постоянными слушателями уличных музыкантов. Но явно не поклонниками их творчества.

Поиграли, повеселились, все хорошо у вас, вы ушли спать полдня. А я встаю, и жильцы домов рядом, встаем в 6 часов утра и идем на работу. Причем я теперь работаю на другой стороне улицы, мало того, что я это слышала вечером, теперь я это слышу днем на работе! Татьяна Парфентьева, жительница Малой Конюшенной улицы

Никому не приходило в голову, что Санкт-Петербург вообще не приспособлен теми создателями, которые планировали его архитектуру, для этого? Потому что три лишние машины уже создают пробки. Город создавался классиками архитектуры совершенно по-другому. Марина Ильичева, жительница Малой Конюшенной улицы

Мнения резко разделились, но обе стороны сошлись на том, что существующую версию законопроекта необходимо дорабатывать, поскольку вопросов к нему очень много. Одним из них стал пункт о допустимом уровне громкости в 60 децибел.

Мы решили проверить, что это такое звук в 60 децибел, вышли на Невский проспект и измерили громкость звука с помощью специального приложения на телефоне. Шумомер показал громкость от 80 до 95 децибел на разном расстоянии от музыкантов.

Есть еще требование по звуку, который издает звукоусиливающая аппаратура. Многие путают, что это требование к шуму и уровню громкости выступления уличных музыкантов, но нет. В законе лишь прописано требование по части максимально возможных децибел для звукоусиливающей аппаратуры, то есть это динамик, который стоит. Денис Четырбок, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Согласовывать планируют и места выступления музыкантов. Прийти и встать на любом понравившемся участке в случае принятия законопроекта не получится. Список мест еще утверждают, останутся ли музыканты на Дворцовой площади или Невском проспекте – остается под вопросом.

Наш культурный город славился всегда уличными музыкантами, туристы восхищаются всегда, им очень нравится. Как минимум, с туристической стороны это выгодно для всех абсолютно. Алексей Винидиктов, вокалист группы "Айдахо"

Я в любом другом городе не видел столько музыкантов. Мне кажется да, это визитная карточка Петербурга. житель Петербурга

Есть все-таки какая-то свобода выбора у человека, если во всем ограничивать, совсем никакой свободы не будет, обо всем нужно будет спрашивать у государства. Все-таки я за свободу. жительница Петербурга

По каким правилам должны играть музыканты, будет решено после внесения поправок и дальнейшего рассмотрения законопроекта. Будем надеяться, что в итоговой версии будут учтены все стороны конфликта, и праздник на наших улицах все-таки состоится.

Фото и видео: Piter.TV