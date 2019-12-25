После инициативы депутата Четырбока уличные музыканты в Петербурге объединились в профсоюз

Представители профсоюза потребовали включить их в рабочую группу по разработке нового закона.

Стало известно о том, что в Петербурге учрежден профсоюз работников уличной культуры. Сообщество создало аккаунты в социальных сетях, разместив там своё первое заявление. Это случилось во вторник, 13 октября.

Участники профсоюза отметили, что организация должна объединить деятелей уличной культуры. Учредителями новой организации стали участник группы "Дешевые Драмы" Глеб Васильев, стедап-комик Татьяна Щукина и депутат МО "Владимирский округ" Денис Луговский.

В профсоюзе отметили, что одним из главных мотивов их деятельности стал закон от депутата городского Законодательного собрания Дениса Четырбока, предлагающий регулировать деятельность уличных музыкантов в Петербурге. Несмотря на то, что закон только прошел первое чтение, городские музыканты уже сталкиваются с рядом трудностей.

В парламент уже направлено письмо с требованием включить представителей профсоюза в рабочую группу по разработке закона.

Ранее мы сообщали о том, что автор инициативы о легализации уличных музыкантов Денис Четырбок начал получать обратную связь от жителей Петербурга по поводу его законопроекта. Депутат ЗакСа рассказал Piter.TV, за что именно они критикуют документ.

Уже состоялся первый круглый стол, посвященный данной инициативе. Во встрече принял участие музыкант Михаил Тюменцев, известный горожанам как трубач – "дядя Миша".

Депутаты Законодательного cобрания Петербурга поддержали законопроект о легализации уличных музыкантов в первом чтении.

В законопроекте говорится о том, что уличные выступления надо будет согласовывать с уполномоченным на то органом. Также будут определены места для выступлений. Разрешение будет действовать от одного месяца до полугода. Выступать более шести часов в день будет запрещено. Также прописана и максимальная громкость выступления ― не более 60 децибел.

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