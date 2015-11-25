В Петербурге обсудили альтернативы для уличных музыкантов «в законе»

В законодательном собрании Петербурга хотят узаконить выступления уличных музыкантов и определить правила, по которым они смогут работать. Однако мнение самих объектов контроля, как и в случае с законопроектом о наливайках и рестораторах, кажется, не спросили.

Активисты собрали круглый стол и обсудили судьбу уличных артистов. Законопроект, предлагающий узаконить выступления музыкантов, уже приняли в первом чтении в сентябре. Однако представители уличной культуры считают, что депутаты не учли их мнение.

Мы, как и многие, кто здесь собрались, общественность, деятели культуры, выступающие не согласны со многими пунктами. Мы хотим разработать альтернативное видение, которое учтет мнение большого количества жителей города и самих артистов, чтобы альтернативную концепцию представить до второго чтения и, надеемся, ее приняли к сведению. Андрей Калашников, лидер движения "Город перемен"

Участвующие в обсуждении уличные музыканты согласились, что регулирующий законопроект необходим.

Закон нужен, нужны определенные места. В центре города на канале Грибоедова, на Восстания, когда играют, я вижу, что люди жалуются, голова у них болит. Определенные места безусловно нужны, чтобы музыканты знали. Михаил Тюменцев (дядя Миша), музыкант

Активисты передадут результаты обсуждения автору законопроекта Денису Четырбоку. Законопроект об уличных музыкантах планируют рассмотреть во втором чтении в конце октября.

Видео, фото: Piter.TV

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