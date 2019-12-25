Петербургские депутаты хотят легализовать выступления уличных музыкантов

Творческие люди будут выступать по определенным правилам.

Депутат петербургского Законодательного Собрания Денис Четырбок предложил легализовать выступления уличных музыкантов и определить перечень правил, согласно которым они смогут законно работать. Соответствующий законопроект поддержали на заседании комитета по законодательству 13 марта.

Парламентарий предложил комитету по культуре определить места в городе, где музыканты смогут законно выступать, и выложить список уличных площадок в интернет. Сами музыканты должны будут направить в комитет заявку и дождаться согласования выступлений – их могут дать на срок от месяца до полугода.

Также отмечается, что выступление на улице не должно длиться более шести часов в день, а творческий коллектив должен состоять не более, чем из 10 участников. Звукоусиливающая аппаратура тоже получит ограничение: сила звука не должна быть более 60 децибел.

Четырбок подчеркнул, что музыканты и власти вступят во взаимодействие: первые играют по определенным правилам, вторые защищают творческих людей от полиции и небезопасной обстановки. Своей инициативой депутат намерен поддержать городскую культуру.

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