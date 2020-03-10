Они поженились во дворце бракосочетания №1.

Во вторник, 10 марта, стало известно о том, что Вокалист Little Big женился на фотографе Анжелике Ивановой. Об этом сообщили в своём Instagram-аккаунте режиссёр клипов музыкального коллектива Алина Пязок.

Пязок отметила, что молодые поженились во Дворце бракосочетания №1. Она опубликовала в стори несколько трогательных видео с церемонии. После в интернет попали кадры с празднования, где жениха подкидывали друзья.

Сам музыкант ещё не опубликовал ни одного видео со свадьбы.

Ранее мы сообщали о том, что Little Big перенесла презентацию песни для "Евровидения".

Видео:Алина Пязок/Instagram