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Вокалист Little Big женился на фотографе Анжелике Ивановой

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Они поженились во дворце бракосочетания №1.

Во вторник, 10 марта, стало известно о том, что Вокалист Little Big женился на фотографе Анжелике Ивановой. Об этом сообщили в своём Instagram-аккаунте  режиссёр клипов музыкального коллектива Алина Пязок.

Пязок отметила, что молодые поженились во Дворце бракосочетания №1. Она опубликовала в стори несколько трогательных видео с церемонии. После в интернет попали кадры с празднования, где жениха подкидывали друзья. 

Сам музыкант ещё не опубликовал ни одного видео со свадьбы.

Ранее мы сообщали о том, что Little Big перенесла презентацию песни для "Евровидения".

Видео:Алина Пязок/Instagram

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

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