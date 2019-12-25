Little Big перенесла презентацию песни для "Евровидения"

Ожидается, что песня для конкурса будет зажигательной и с латиноамериканским звучанием.

Группа Little Big "по неизвестным причинам" отложила презентацию песни для "Евровидения". Об этом сообщается на странице музыкального конкурса во "ВКонтакте".

9 марта был последним днем для подачи заявок для участия в песенном конкурсе. На 10 марта на официальном сайте мероприятия были представлены видеоклип и название трека лишь от двух исполнителей – представителей Азербайджана и России. Возможно, заявки от других участников просто не успели принять из-за встречи, на которой обсуждали вопрос о перенесении или отмене конкурса из-за коронавируса,

2 марта стало известно, что петербургская группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2020". Лидер коллектива Илья Прусикин назвал это решение неожиданным. Он заявил, что песня для конкурса будет зажигательной и с латиноамериканским звучанием.

Ранее в Сети появился отрывок возможной песни Little Big для "Евровидения".

Фото: Instagram / littlebigband