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В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для "Евровидения"
Сегодня, 10:51
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matveyvn

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для "Евровидения"

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Композиция должна быть представлена до 9 марта.

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для "Евровидения". Он длится 15 секунд.

Ролик с названием Uno был опубликован 3 марта на YouTube-канале пользователя Sema. Позже его выложили на фан-странице группы в социальной сети "Вконтакте".

По правилам конкурса композиция должна быть представлена до 9 марта.

О том, что Россию на "Евровидении" будет представлять Little Big стало известно 2 марта.

Ранее сообщалось, что организаторы "Евровидения" могут сменить формат из-за коронавируса.

Видео: YouTube / Little Big

Теги: little big, евровидение, шоубизнес
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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