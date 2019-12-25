Композиция должна быть представлена до 9 марта.

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для "Евровидения". Он длится 15 секунд.

Ролик с названием Uno был опубликован 3 марта на YouTube-канале пользователя Sema. Позже его выложили на фан-странице группы в социальной сети "Вконтакте".

По правилам конкурса композиция должна быть представлена до 9 марта.

О том, что Россию на "Евровидении" будет представлять Little Big стало известно 2 марта.

Ранее сообщалось, что организаторы "Евровидения" могут сменить формат из-за коронавируса.

Видео: YouTube / Little Big