Организаторы "Евровидения" могут сменить формат из-за коронавируса

Распространение инфекции может привести к тому, что конкурс будут проводить без зрителей.

Нидерландская телерадиовещательная компания Nederlandse Publieke Omroep (NPO), выступающая одним из организаторов 65-го "Евровидения", не исключает, что из-за распространения коронавирусной инфекции придется изменить формат конкурса. Об этом сообщает пресс-служба NPO.

Представитель компании пояснил, что о возможных вариантах развития событий говорить рано. Возможно, конкурс пройдет без зрителей. Не смотря на все, он подчеркнул, что организаторы по-прежнему хотят устроить незабываемый конкурс песни.

Нидерланды получили право на проведение "Евровидения" после победы голландского певца Дункана Лоуренса с песней "Arcade". Местом проведения конкурса выбрали экспоцентр Rotterdam Ahoy в Роттердаме. Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, финал назначен на 16 мая. . Стоимость билетов на шоу колеблется от 23,5 до 258,5 евро.

Ранее мы писали, что "Евровидение" могут перенести из-за коронавируса.

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