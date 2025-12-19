Подведены итоги первого Всероссийского конкурса имени дирижёра Карла Элиасберга в Петербурге

Музыкальное состязание, посвящённое памяти блокадных музыкантов, прошло с 16 по 27 января.

В Санкт-Петербурге завершился первый Всероссийский конкурс исполнителей на струнных инструментах имени Карла Элиасберга, посвящённый памяти музыкантов, погибших в годы блокады Ленинграда. Торжественная церемония награждения и гала-концерт лауреатов состоялись сегодня в Музее-усадьбе Г.Р. Державина.

Конкурс, проходивший с 16 по 27 января, собрал молодых скрипачей, альтистов, виолончелистов и контрабасистов в возрасте от 8 до 35 лет из разных регионов России. Имя Карла Элиасберга, дирижёра, который в блокадном Ленинграде в августе 1942 года исполнил легендарную Седьмую ("Ленинградскую") симфонию Дмитрия Шостаковича, было выбрано символом несгибаемости духа и силы искусства.

Имена Дмитрия Шостаковича и Карла Элиасберга навеки вписаны в историю нашего города… Для нас очень важно, что новые поколения отечественных исполнителей воспитываются на примерах настоящих героев. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Перед концертом гости смогли увидеть планшетную выставку из фондов Музея обороны и блокады Ленинграда, посвящённую жизни и подвигу Карла Элиасберга.

Высшую награду конкурса — Гран-при — завоевала Мишель Чапкевич, ученица Средней специальной музыкальной школы при Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Организаторы уверены, что конкурс станет ежегодной традицией и будет способствовать открытию новых музыкальных талантов, воспитанных на героических страницах отечественной истории.

