В 2024 году "Интервидение" состоится в Петербурге

На его организацию и проведение из резервного фонда правительства РФ выделено 600 млн рублей.

Международный конкурс песни пройдет в 2024 году в Петербурге. На его организацию и проведение из резервного фонда правительства РФ выделено 600 млн рублей, что следует из документа, размещенного на сайте опубликования правовых актов страны. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Мишустин.

Выделенные средства предоставлены российскому Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства". Дата мероприятия пока неизвестна.

"Интервидение" проходило в 1960-1980-х гг. и считалось альтернативой "Евровидению". Проводить конкурс вновь предложил Константин Эрнст, генеральный директор "Первого канала".

Ранее мы рассказывали о том, что музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет в Петербурге 15-16 июня.

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