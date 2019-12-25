Музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет в Петербурге 15-16 июня

В Петербурге 15-16 июня в пространстве "Севкабель Порт" пройдет музыкальный фестиваль Stereoleto. Об этом сообщили организаторы концерта.
На вечеринке выступят около 40 артистов и групп. На фестиваль приедут Дора, Хаски, Сироткин, группа "Моя Мишель", хор Attaque De Panique, инди-поп-коллектив из Йошкар-Олы "Манго Буст" и многие другие коллективы.
На прошлом фестивале жители Северной столицы наслаждались выступлениями Басты, Тоси Чайкиной, Льва Лещенко и других артистов. Добавим, что фестиваль Stereoletо проводят уже 22 года.
Билеты на концерты уже есть в продаже.
Ранее на Piter.tv: в Выборге пройдет забег Дедов Морозов.
Фото: Telegram / Stereoleto 2024
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